Верховный суд встал на сторону ФНС в споре о неуплате налогов «Волгомостом»

Верховный суд отправил на новое рассмотрение в арбитраж дело о неуплате налогов компанией «Волгомост». По данным ФНС, руководство этой организации использовало «защищенный» счет в казначействе, с которого нельзя списывать деньги в бесспорном порядке. Такие счета нужны, чтобы сохранять деньги от хищений, однако компания придумала новаторский метод уклоняться с его помощью от налоговых и страховых выплат.

Последние пять лет «Волгомост» находится в процедуре наблюдения в рамках банкротства. Налоговики установили, что компания получала деньги от госконтрактов, но не платила налоги и страховые взносы. Вместо этого средства перечислялись субподрядчикам, от которых они уходили бенефициарам «Волгомоста», сообщило РБК.

Новаторство руководства этой компании в уклонении от налогов, по данным ФНС, заключалось в использование лицевого счета в казначействе, который был открыт по госконтракту. В бесспорном порядке списание денег с такого счета невозможно.

Кассационная жалоба ФНС была удовлетворена 8 июля, следует из электронной карточки дела (мотивировочной части решения пока нет). Теперь дело «Волгомоста» отправится на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

Жалоба саратовской ФНС на преступные схемы «Волгомоста» в 2020 году была отклонена местным арбитражным судом. Тогда налоговики обратились в Верховный суд, который 7 июня постановил передать кассационную жалобу в коллегию по экономическим спорам.

Эта жалоба была удовлетворена 8 июля. Теперь дело об уклонении от налогов с «защищенного» счета будет заново рассмотрено в Арбитражном суде Саратовской области.