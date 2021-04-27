Верховный суд утвердил список уважительных причин неуплаты алиментов

Болезнь и призыв в армию могут быть уважительной причиной для неуплаты алиментов. Новое постановление принял 27 апреля Верховный суд России.

«Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты», — сообщили РИА «Новости» в Верховном суде.

Суд может указать как уважительную причину болезнь, задержку или неправильное перечисление банком сумм по алиментам, призыв в армию, обстоятельства непреодолимой силы. Также уважительной причиной могут быть признаны случаи невыплаты, которые произошли по вине других людей, например, не выплатили или задержали заработную плату.

В ведомстве отметили, что проживание человека, который обязан платить алименты, с получателем выплат не может расцениваться как уважительная причина.

В Верховном суде отметили, что это не весь список уважительных причин для алиментщиков, в каждом конкретном случае судья должен оценивать мотивы, материальное и семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты.