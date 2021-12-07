Верховный суд Татарстана отказался отменять QR-коды по иску жителей

Коллективный иск жителей Татарстана об отмене обязательного предъявления QR-кодов в общественных местах и транспорте Верховный суд региона оставил без удовлетворения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Свои требования истцы адресовали правительству Татарстана. В заявлении они объяснили, что постановление регионального кабмина противоречит Конституции России, так как ограничения могут вводиться только на основании федерального закона.

Представлявшие интересы ответчиков юристы напомнили, что решение об ограничениях могут вводить региональные власти.

«Постановление было издано в полном соответствии с нормами федерального законодательства. В связи с этим я прошу отказать в удовлетворении административного искового заявления», — процитировал одного из адвокатов ответчика «Интерфакс». В результате суд отказал в удовлетворении иска противникам QR-кодов.

Обязательное предъявление QR-кодов при посещении общественных мест действует в Татарстане с 11 октября. С 22 ноября эту норму распространили на пассажиров общественного транспорта. Получить электронный пропуск могут сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие инфекцией или получившие медицинский отвод от вакцинации.