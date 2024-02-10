Общество 10 февраля 2024, 18:29 Верховный суд России разрешил не возвращать подарки бывших возлюбленных Unsplash

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Подарки, врученные во время незарегистрированных отношений, не являются неосновательно полученным имуществом. При расставании они не подлежат возврату, сообщило агентство РАПСИ.

Верховный суд определил, что подарки во время ухаживаний являются частью личных отношений, в рамках которых не предусматриваются какие-либо гражданско-правовые обязательства.

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В издании отметили, что российский гражданин подал в Верховный суд иск с требованием к бывшей девушке вернуть подаренный им смартфон iPhone 12 Pro Max и деньги, потраченные на ремонт. К иску присоединилась его мать. Женщина заявила, что телефон принадлежал ей, и потребовала взыскать с девушки более 450 тысяч рублей. Суд не удовлетворил иск.

Ранее москвич подал в суд на компанию Apple, которая не доставила ему смартфон iPhone. Мужчина выиграл дело частично — он смог отсудить только 35 тысяч рублей.