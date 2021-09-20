Верховный суд РФ запретил разводить кур на садовых участках

Жителям России нельзя держать домашний скот, кур и других сельскохозяйственных животных на участках для садоводства. Такое решение вынес Верховный суд РФ, написало Ura.ru.

Россиянам запретили держать кур и другую сельскохозяйственную живность на садовом участке. А тем, кто решится вырубить сад, чтобы настроить на его месте курятников, придется заплатить штраф.

Верховный суд вынес такое решение после обращения одной из жительниц Волгограда. Женщина пожаловалась в инстанцию после того, как местные инспекторы нашли на ее участке курятник, хотя земля предназначалась для садоводства. Это посчитали административным нарушением.

ВС впоследствии признал факт нарушения и оштрафовал женщину. Размер штрафа в таких случаях составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не должен превышать 10 тысяч рублей. Такую сумму и придется заплатить жительнице Волгограда, сообщило РИА ФАН. А если кадастровая стоимость не определена, то штраф может достигать 20 тысяч рублей.