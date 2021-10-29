Верховный суд рекомендовал разрешить «Свидетелям Иеговы» мирные богослужения

Верховный суд РФ рекомендовал правоприменительным органам смягчить отношение к запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* и разрешить им проводить мирные обряды, сообщил Znak.

Документ о внесении изменений в некоторые постановления пленума ВС РФ по уголовным делам появился на сайте правовой информации, уточнили в Telegram-канале «Можем объяснить».

Согласно постановлению, если суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения, проведение ее участниками богослужений или религиозных обрядов и церемоний, сами по себе, не образуют состава преступления, если не содержат признаков экстремизма.

«При рассмотрении уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 2822 УК РФ, суду следует устанавливать, какие конкретные действия совершены виновным лицом, каково их значение для продолжения или возобновления деятельности [запрещенной или ликвидированной] организации», — говорится в документе.

Также рекомендуется устанавливать, какими мотивами руководствовались участники обряда или церемонии.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная на территории России.