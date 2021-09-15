Верховный суд разрешил заключенным одной колонии вести переписку

Заключенные российских колоний могут обмениваться письмами, если находятся в одном месте заключения. Такое решение принял Верховный суд России по жалобе пожизненно осужденного. Текст документа доступен в банке судебных решений.

Согласно материалам дела, отбывающий пожизненный срок в хабаровской колонии заключенный на протяжении восьми месяцев вел переписку с еще одним осужденным на пожизненное наказание заключенным.

Эпистолярное общение прервала администрация. Начальник исправительного заведения заявил, что инструкция запрещает устанавливать связь и контакты между заключенными, которые находятся в разных камерах.

Один из участников переписки подал иск в суд, который встал на его сторону. Положительный вердикт отменила апелляция. Истец дошел до Верховного суда.

В окончательном заключении говорится, что законодательство России не содержит запрета на переписку между осужденными, включая отбывающих пожизненный срок лишения свободы, которые содержатся в одном исправительном учреждении.

Администрация имеет право ввести запрет на переписку, но такое решение должно быть мотивированным. Колония, на которую поступила жалоба, не представила доказательств, что запрет на письма между заключенными обеспечил безопасность и здоровье осужденных и персонала колонии, а также предотвратил планирование новых преступлений.

Руководство колонии может узнать содержание писем в рамках правил цензурирования корреспонденции, отметили в Верховном суде. В силе оставили решение суда первой инстанции, который разрешил вести переписку. Все последующие решения отменили.