Общество 04 декабря 2023, 18:55 Верховный суд разрешил конфисковать авто у супругов за нарушение ПДД «Известия»: Верховный суд разрешил конфисковать авто в собственности у супругов РИА «Новости»

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Конфискация автомобиля у нарушителя ПДД считается законной, несмотря на то, что транспортное средство может быть совместным имуществом супругов. При этом муж или жена виновника могут потребовать выплату своей доли и подать отдельный иск. К такому выводу пришел Верховный суд, сообщили «Известия».

В октябре 2022-го Звениговский районный суд в Марий Эл признал виновным мужчину в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Кроме того, он управлял авто без прав. По итогу ему назначили 400 часов обязательных работ, повторное лишения прав на два года и 11 месяцев, а автомобиль конфисковали.

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Мужчина потребовал пересмотреть приговор, так как машина находилась в долевой собственности и принадлежала не только ему, но и его жене. Шестой кассационный суд жалобу удовлетворил, отменив конфискацию автомобиля и обращении его в доход государства.

Но затем заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев обжаловал постановление в Верховном суде, указав, что конфискация автомобиля представляет безальтернативную меру уголовно-правового характера. По словам Ткачева, тот факт, что машины находится в совместной собственности не должно препятствовать ее конфискации или конфискации доли, принадлежащей виновному.

Верховный суд согласился с таким мнением и сделал вывод, что у кассационного суда не было оснований для отмены приговора. В частности, при вынесении решения в Шестом кассационном суде не учли, что статья, по которой конфисковали машину, не имеет ограничений относительно режима собственности.