Общество 21 марта 2023, 13:05 Верховный суд объяснил, за какую сдачу в плен могут посадить Верховный суд: сдачу в плен сочтут преступлением, если была возможность сопротивления freepik

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Сдачу в плен при наличии возможности оказать сопротивление сочтут преступлением. Об этом сообщили авторы проекта постановления пленума Верховного суда России. Их процитировало РИА «Новости».

«Совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — описали они.

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Также авторы постановления отметили, что в ином случае военнослужащего сочтут невиновным. Для этого участники расследования по делу должны установить один или несколько факторов. Среди них — неподходящее для сопротивления физическое состояние. К нему отнесли беспомощность, контузию или тяжелое ранение.

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В Верховном суде также определили срок, который получит военнослужащий в случае добровольной сдачи в плен. За это преступление осужденному вменят от трех до 10 лет заключения.

В постановлении отметили, что если военный впоследствии перешел на сторону врага, то к нему применяют уже статью «Госизмена». Нарушение этого закона предусматривает заключение в колонии на срок до 20 лет.

Согласно постановлению, впервые добровольно сдавшийся в плен не попадет под уголовное наказание с присуждением тюремного срока только при наличии всех предусмотренных в норме условий. Среди них — попытка вернуться из вражеского заточения, возвращение в часть или к месту службы, а также отсутствие других преступлений в плену.