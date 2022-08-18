Верховный суд призвал реже арестовывать фигурантов уголовных дел

Судьям стоит реже использовать аресты в качестве меры пресечения для фигурантов уголовных дел. Об этом на совещании председателей верховных судов государств — членов ШОС заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Его слова привело Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Позиции Верховного суда России способствуют укреплению правовой защищенности обвиняемых и подозреваемых с применением более широких мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — заявил он.

Лебедев подчеркнул, что за последнее время в четыре раза снизилось число отправляемых в СИЗО людей по сравнению с периодом, когда аресты назначались прокуратурой, написало Nation News.

«Арестовать бизнесмена, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности, можно лишь, если скрылся от органов предварительного расследования или от суда, нарушена ранее избранная мера пресечения, его личность не установлена или он не имеет постоянного места жительства на территории РФ», — заключил Лебедев.

Глава Верховного суда отметил, что отслеживает практику по делам в отношении предпринимателей.