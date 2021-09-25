Верховный суд призвал не сажать малоимущих россиян за нетяжкие преступления

Верховный суд России призвал не отправлять в колонию людей, которые совершили нетяжкие преступления из-за бедности. Эксперты сочли позицию ВС гуманной, однако некоторые призывают не использовать ее как систему

Поводом для новых инициатив стало дело жителя Ростовской области, напомнила газета «Известия». Он перевозил на лодке сигареты из Украины, был пойман на контрабанде и осужден на три года. Попытка юриста обжаловать приговор дошла до Верховного суда и принесла свои плоды.

Адвокат ростовчанина подал жалобу, в которой указал: на преступление мужчину подтолкнуло его крайне тяжелое материальное положение. На его иждивении больные дети, пожилые родители и супруга, которая в силу жизненных обстоятельств не может работать. Раньше мужчина трудился грузчиком и получал за это всего восемь тысяч рублей. Но потом потерял и это место работы, а найти другую для него оказалось не так-то просто.

После рассмотрения жалобы Верховный суд постановил заменить ростовчанину реальный срок на условный. Смягчение наказания стало, по мнению аналитиков, проявлением гуманности не столько к мужчине, сколько к членам его семьи.

Юристы заметили, что учитывать положение человека при вынесении приговора необходимо. Как минимум — понять, что станет с иждивенцами, если подсудимый отправится в колонию. Такое решение и инициатива ВС в целом позволят не портить жизнь впервые совершившим преступление небольшой тяжести из-за сложных жизненных обстоятельств.

Тем не менее, отмечают некоторые специалисты, если каждый будет совершать преступления, даже не тяжкие, и избегать наказания в связи с бедностью, в России вырастет преступность.

Верховный суд уже не единожды предлагал ввести в УК понятие «уголовного проступка», за который не предусматривается реальный срок в колонии. Но пока эту инициативу до сих пор не приняли.