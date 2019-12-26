Верховный суд признал законной ликвидацию движения «За права человека»

«Решение о ликвидации общероссийского общественного движения „За права человека“ признать законным», — говорится в апелляционном определении коллегии Верховного суда по административным делам.

Решение о ликвидации уже вступило в законную силу. Таким образом, суд удовлетворил иск Министерства юстиции, которое упоминало про неоднократные нарушения закона со стороны представителей движения.

Адвокат «За права человека» Сергей Андропов посчитал решение «безусловно незаконным». Сторона защиты намерена обжаловать решение.

«Мы будем обжаловать в апелляционном порядке, а в дальнейшем — в ЕСПЧ в связи с нарушением как минимум статьи 11 Европейской конвенции (о свободе собраний и объединений)», — сказал Андропов.

По его словам, должностные лица «не услышали и не учли» доводы защиты. К тому же, сейчас параллельно идет «очень много судов», процесс в Верховном суде — не единственный.

Организация заработала с 1997 года под руководством Льва Пономарева. Она включает несколько десятков региональных и местных правозащитных организаций. Цель организации — «становление правового государства и развитие гражданского общества в России».

В феврале Министерство юстиции РФ признало движение иностранным агентом в связи с финансированием из-за рубежа.