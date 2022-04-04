Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности за исполнение санкций в РФ

Верховный суд России поддержал поправки парламентариев о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Об этом сообщил в своем Telegram глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал он.

По данным РИА «Новости», о разработке таких поправок ранее говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он упоминал о случаях, когда российские компании отказывались работать с подсанкционными банками и предприятиями из-за риска подпасть под ограничительные меры.

Кстати, тема введения уголовной ответственности за поддержку и исполнение антироссийских санкций поднималась еще в 2019 году.

Несмотря на объявленную Западом экономическую войну, Россия может заработать почти 321 миллиард долларов, если основные покупатели российских нефти и газа не введут эмбарго на их импорт, указало агентство Bloomberg.