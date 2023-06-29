Общество 29 июня 2023, 03:21 Верховный суд поддержал волгоградца, который случайно купил одежду в ЦУМе в 846 раз дешевле Верховный суд поддержал волгоградца, случайно купившего одежду в ЦУМе в 846 раз дешевле Freepik

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Верховный суд России встал на сторону волгоградца Станислава Анохина, который купил одежду в московском ЦУМе в 846 раз дешевле из-за технического сбоя на сайте интернет-магазина. Об этом сообщило издание kp.ru.

«Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера <…>. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», — привело издание определение Верховного суда.

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История началась еще в 2021 году. Станислав зашел в мобильное приложение известного московского магазина ЦУМ, где продается много товаров от люксовых брендов.

Там мужчина обнаружил некоторые позиции по очень соблазнительной стоимости. Цены на одну модель составляли от 19 до 129 рублей. Анохин решил воспользоваться шансом и положил в корзину 19 товаров. Общая сумма покупки за все вещи оказалась ничтожно маленькой — 2787 рублей.

Однако купленные товары так и не пришли к новому владельцу. Магазин выслал подтверждение заказа на электронную почту и телефон, а также списал деньги с карты. Спустя некоторое время Станиславу прислали уведомление о невозможности доставки. Когда волгоградец отправил претензию продавцу, ее отклонили и предложили ему доплатить до фактической стоимости вещей.

Такое положение дел не устроило Анохина, и он подал в суд. Торговый дом ЦУМ отправил встречный иск с просьбой признать сделку с покупателем недействительной. В магазине объяснили, что цены были неактуальными из-за технического сбоя на сайте. На самом деле вещи стоят в 846 раз дороже — больше двух миллионов рублей.

Дзержинский районный суд Волгограда, затем областной суд и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержали продавца, однако Верховный суд РФ встал на сторону покупателя, потому что сделка прошла на законном основании.