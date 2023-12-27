Общество 27 декабря 2023, 20:13 Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Белоусову за взятку ВС отменил приговор экс-депутату Белоусову за взятку в более чем 3 млрд рублей Freepik

Читать 360tv в

В Верховном суде приняли решение отменить заочный приговор в отношении экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Его ранее осудили на 10 лет за взятку, сообщило РИА «Новости».

«Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — уточнило агентство.

Реклама

По данным издания, Белоусов был в статусе депутата, когда суд озвучил для него приговор. После этого Госдума лишила его полномочий.

В августе 2022-го Мосгорсуд отправил Белоусова на 10 лет в колонию строгого режима со штрафом в полмиллиарда рублей. Также его лишили наград и обратили имущество в доход государства. Экс-депутата должны были арестовать в зале суда, но на приговор он не явился. Теперь он находится в розыске.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главный бухгалтер челябинской компании «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими сообщниками в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга более трех миллиардов рублей. Взамен группа обеспечила покровительство по части распределения госзаказов.

Ранее главу предприятия по производству вакцин от COVID-19 арестовали в Москве. Его обвинили в получении взятки в 19 миллионов рублей.