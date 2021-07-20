Верховный суд отказался признавать COVID-19 неопасной болезнью

Верховный суд России отказался исключать коронавирусную инфекцию из списка опасных болезней. Он признал законным решение правительства страны внести заболевание в перечень представляющих опасность для окружающих.

Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

«Правительство РФ располагало данными о том, что COVID-19 характеризуется высоким уровнем контагиозности (заразности — прим. ред.), тяжелым течением заболевания, особенно среди пациентов из групп риска, высоким уровнем летальности», — процитировало агентство собеседника.

Ранее в суд обратились более тысячи россиян. В коллективном иске они выразили недовольство карантином — из-за ограничений им пришлось «ограничить свое передвижение, рабочую активность, занятия спортом и физкультурой».

Постановление, которое они оспаривали, правительство приняло в январе 2020 года. В нем ковид добавили к списку 15 опасных для общества болезней — в него входят в том числе чума, туберкулез, сибирская язва, малярия и ВИЧ.

Одним из аргументов недовольных был тот факт, что в списке нет ОРВИ и гриппа, несмотря на вспышки атипичной пневмонии, свиного и птичьего гриппа, которые происходили в стране в последнее время. Суд отверг этот довод, потому что «COVID-19 ранее среди людей не циркулировал». Он является новым патогеном с высокой скоростью передачи. При этом иммунитета к нему людей пока нет.