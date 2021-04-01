Верховный суд отказался отменять масочный режим по коллективному иску россиян

Почти полторы тысячи россиян подали иск в суд по отмене масочного режима. Верховный суд России отказал отменять эту ковидную меру. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В удовлетворении исковых требований отказать», — приводит агентство слова судьи Анны Назаровой.

Представитель подавших иск юрист Александр Саверский рассказал в суде, что защитные маски якобы вредят здоровью людей, которые страдают рядом болезней. В качестве аргумента он привел факт, что глухие люди читают по губам, а теперь они этого делать не могут.

На заседании был представитель Роспотребнадзора в качестве ответчика и Генпрокуратуры в качестве независимой стороны. Они единодушно выступили в суде против отмены этого ограничения. Некоторые из истцов хотели попасть на слушания, но их без масок не пустили.

Масочный режим отменять только после того, когда в стране сформируется коллективный иммунитет от коронавируса. Об этом на прошлой неделе заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это может произойти уже к середине лета.