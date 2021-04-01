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    01 апреля 2021, 17:16

    Верховный суд отказался отменять масочный режим по коллективному иску россиян

    Андрей Иванов

    Почти полторы тысячи россиян подали иск в суд по отмене масочного режима. Верховный суд России отказал отменять эту ковидную меру. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Верховный суд отказался отменять масочный режим по коллективному иску россиян

    «В удовлетворении исковых требований отказать», — приводит агентство слова судьи Анны Назаровой.

    Представитель подавших иск юрист Александр Саверский рассказал в суде, что защитные маски якобы вредят здоровью людей, которые страдают рядом болезней. В качестве аргумента он привел факт, что глухие люди читают по губам, а теперь они этого делать не могут.

    На заседании был представитель Роспотребнадзора в качестве ответчика и Генпрокуратуры в качестве независимой стороны. Они единодушно выступили в суде против отмены этого ограничения. Некоторые из истцов хотели попасть на слушания, но их без масок не пустили.

    Масочный режим отменять только после того, когда в стране сформируется коллективный иммунитет от коронавируса. Об этом на прошлой неделе заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это может произойти уже к середине лета.