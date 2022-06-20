Верховный суд отказал Google в пересмотре решения по иску «Царьграда»

Верховный суд России отказался пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, согласно которым по иску телеканала «Царьград» компанию Google обязали восстановить доступ к YouTube-каналу этого телеканала или выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф. Об этом говорится в опубликованном определении суда.

Судья Верховного суда Галина Попова отклонила жалобы компаний Google LLC, Google Ireland Limited и российского ООО «Гугл», которые просили передать дело на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам.

«Доводы заявителей не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела», — говорится в определении суда.

Телеканал «Царьград» обратился с жалобой в суд на Google в июле 2020 года из-за необоснованной блокировки аккаунта телеканала на видеохостинге YouTube.