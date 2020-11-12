Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста

Также арест не продлили еще шести фигурантам. Судья отказал в ходатайстве стороне обвинения, которая просила о продлении срока до 13 января 2021 года.

«Интерфакс» уточнил, что Верховный суд также снял арест с квартиры супруги фигуранта уголовного дела Филиппа Дельпаля. Также из-под ареста вывели квартиру родителей Ивана Зюзина, два мотоцикла Максима Владимирова, которые он успел продать до обвинения.

При этом суд продлил арест на изъятые в ходе обысков деньги. Речь идет о 300 тысячах евро и 1,9 миллиона долларов.

Судья Василий Зыкин принял во внимание то, что следствие по делу завершилось, а стороны заключили между собой мировое соглашение, по которому банк «Восточный» получил 2,5 миллиарда рублей.

Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу направили в Мещанский суд Москвы.

Бизнесмена Майкла Калви обвинили в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный» по заявлению члена совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова. По данным следствия, предприниматель организовал схему, по которой кредит в 2,5 миллиарда рублей, выданный компании «Первое коллекторское агентство», погашался за счет уступки ценных бумаг этой фирмы. Следователи заявили, что реальная цена акций составляла всего 600 тысяч рублей.

Сам Калви в качестве доказательства приводил данные независимого аудита, который оценил долю в компании на намного большую сумму. Также он заявлял, что уголовное преследование — это незаконная попытка миноритарных акционеров «Восточного» решить корпоративный спор.

После завершения следствия статью обвинения переквалифицировали на «Растрату в особо крупном размере».

В конце октября компании, входящие в холдинг Калви Baring Vostok, выплатили «Восточному» 2,5 миллиарда рублей. После этого банк отказался от гражданского иска по уголовному делу.