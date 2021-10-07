Верховный суд одобрил пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

Проект закона об ужесточении наказания для педофилов, предполагающий пожизненный срок лишения свободы для рецидивистов, получил одобрение Верховного суда РФ. Возражений к документу в целом не возникло, сообщило РИА «Новости».

ВС РФ указал в своем отзыве, что предложение об усилении охраны детей от насильников возражений не вызывает. Однако к документу возникли некоторые замечания юридическо-технического характера, говорится там же.

Законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов внесли в Госдуму в сентябре. Максимальное наказание также предлагается ввести для педофилов за надругательство над несколькими детьми, а также для совершивших преступление с тяжкими последствиями. Авторы документа также предложили повысить возраст потерпевших, которыми сейчас могут быть признаны дети до 14 лет. С инициативой выступила партия «Единая Россия». Планируется, что Госдума рассмотрит закон в октябре.

Адвокат Павел Астахов ранее поддержал ужесточение наказания для педофилов и выступил за отказ от сроков давности по таким преступлениям.