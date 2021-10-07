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    07 октября 2021, 14:51

    Верховный суд одобрил пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

    Верховный суд РФ: законопроект об ужесточении наказания для педофилов не вызвал возражений

    Александр Блинов

    Проект закона об ужесточении наказания для педофилов, предполагающий пожизненный срок лишения свободы для рецидивистов, получил одобрение Верховного суда РФ. Возражений к документу в целом не возникло, сообщило РИА «Новости».

    Верховный суд одобрил пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

    ВС РФ указал в своем отзыве, что предложение об усилении охраны детей от насильников возражений не вызывает. Однако к документу возникли некоторые замечания юридическо-технического характера, говорится там же.

    Законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов внесли в Госдуму в сентябре. Максимальное наказание также предлагается ввести для педофилов за надругательство над несколькими детьми, а также для совершивших преступление с тяжкими последствиями. Авторы документа также предложили повысить возраст потерпевших, которыми сейчас могут быть признаны дети до 14 лет. С инициативой выступила партия «Единая Россия». Планируется, что Госдума рассмотрит закон в октябре.

    Адвокат Павел Астахов ранее поддержал ужесточение наказания для педофилов и выступил за отказ от сроков давности по таким преступлениям.