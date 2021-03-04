Верховный суд объяснил, в каких случаях разрешается не платить алименты

Верховный суд России перечислил уважительные причины для неуплаты алиментов. В частности, это болезнь и призыв в армию. Об этом говорится в проекте постановления пленума ВС РФ.

Человек имеет право не платить алименты в определенных случаях. Например, он заболел, ему не выплатили зарплату, призвали в армию или банк допустил ошибку, а также «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Об этом написало РИА «Новости». Требующий внимания вопрос — невыплата алиментов осужденными. Суды должны рассматривать каждый отдельный случай.

«Неуплата алиментов в период отбывания лицом, обязанным уплачивать алименты, наказания в местах лишения свободы также не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности», — сказано в проекте.

Нужно выяснить, давали ли оплачиваемую работу осужденному во время отбывания наказания и не отказывался ли он от нее без уважительных причин.

При этом ВС РФ подчеркнул, что несогласие с размером алиментов не является уважительной причиной для их неуплаты. Размер выплат можно оспорить в установленном законом порядке.

Проект направили на доработку в редакционную комиссию. После того, как Верховный суд примет документ, российские суды обяжут руководствоваться этим постановлением при вынесении решений.