Верховный суд не вернул Рашкину статус депутата Госдумы | 360°

Общество 29 сентября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

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Viber Верховный суд не вернул Рашкину статус депутата Госдумы Верховный суд РФ отказался вернуть Рашкину мандат депутата Госдумы РИА «Новости»

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Верховный суд РФ отклонил жалобу коммуниста Валерия Рашкина и не вернул ему статус депутата Госдумы, которого он был лишен за незаконную охоту. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В удовлетворении исковых требований отказать», — отметил судья.

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В иске Рашкин указал, что на заседании якобы был нарушен регламент, не было заверенных копий решений судов. Он посчитал, что стал жертвой политической расправы, как оппозиционный депутат.

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Рашкина поддержал свидетель на судебном заседании — депутат Сергей Обухов. Он напомнил, что в качестве компенсации за убитое животное была предложена живая лосиха.

Рашкина досрочно лишили парламентского мандата 25 мая. Госдума приняла такое решение на основании постановления Калининского районного суда. Приговор о лишении Рашкина депутатского мандата вступил в силу 23 мая. В этот день Саратовский областной суд отклонил апелляцию депутата по делу о незаконной охоте.

Ранее Рашкин через суд потребовал от властей Саратова принять купленную им лосиху

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