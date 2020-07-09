Верховный суд не стал менять истца дела после смерти экс-главы Чувашии. Производство прекратили

Производство по административному иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который решил оспорить указ президента об увольнении, прекратили. Сменить истца на супругу скончавшегося экс-губернатора не удалось.

Ходатайство о замене истца отклонил во время заседания Верховный суд, сообщило РИА «Новости». Прошение подавал представитель Игнатьева.

«Суд определил в удовлетворении ходатайства отказать, производство прекратить», — сказал судья Вячеслав Кириллов.

Исковое заявление бывшего главы Чувашии к Владимиру Путину было принято к производству 20 мая. Чиновник через Верховный суд оспорил указ главы государства о досрочном прекращении его полномочий. Требования об установлении частичной потери трудоспособности и права на дополнительные социальные и другие гарантии суд рассматривать отказался.

Михаил Игнатьев скончался 18 июня в возрасте 58 лет. Политик заразился коронавирусом. СОVID-19 дал осложнение на сердце, с которым у экс-главы Чувашии уже были проблемы. Церемония прощания с ним состоялась 21 июня в Чебоксарах.

Скандал вкруг Игнатьева разразился в январе, когда в соцсетях и СМИ опубликовали видео с его участием. Губернатор заставил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новых служебных автомобилей.

Президент России Владимир Путин 29 января отстранил Михаила Инатьева от должности в связи с утратой доверия. Политик с решением не согласился.