Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховынй суд удовлетворил иск Министерства юстиции России, которое утверждало, что организация не единожды нарушала закон. Защита движения «За права человека» планирует обжаловать решения, так как суд, по словам адвоката Сергея Андропова, «не услышал и не учел» доводы юристов организации.

В России движение «За права человека» признано иностранным агентом.

Руководитель организации Лев Пономарев заявлял, что Минюст «во многом не прав» и движение намерено оспорить его требования.

Движение «За права человека» было создано в 1997 году. Оно включает в себя несколько десятков местных и региональных правозащитных организаций. Своей целью организация называет «становление правового государства и развитие гражданского общества в России».