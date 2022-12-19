Общество 19 декабря 2022, 18:39 Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф для лидера группы ДДТ Шевчука Решение о штрафе за дискредитацию армии для лидера ДДТ Шевчука вступило в силу РИА «Новости»

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Лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей по административному делу о дискредитации российской армии. Верховный суд Башкирии оставил жалобу представляющего интересы адвоката без удовлетворения, а постановление Советского районного суда Уфы — в силе. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

В ведомстве подчеркнули, что первоначальный вердикт вступил в силу. Представлявший интересы Шевчука в суде адвокат Александр Передрук заявил, что обжалует это решение в кассационном суде, а также намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

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Протокол на лидера группы ДДТ составили после майского концерта в Уфе. В высказываниях музыканта нашли слова, попадающие под действие закона о дискредитации Вооруженных сил России.

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Артист подал ходатайство о рассмотрении дела в суде Санкт-Петербурга, но из Северной столицы документы вернули, так как полицейские в протоколе не прописали, в чем именно заключалось нарушение.

Правоохранители составили новый протокол, который суд Санкт-Петербурга передал в Советский районный суд Уфы по подведомственности. Первое заседание прошло 5 августа, а спустя девять дней Шевчука признали виновным и приговорили к штрафу.