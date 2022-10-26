Верховный муфтий Таджуддин: для нашей страны настало время вернуться к исконным традициям | 360°

Общество 26 октября 2022, 10:32 Верховный муфтий Таджуддин: для нашей страны настало время вернуться к исконным традициям

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Во время 24-го съезда Всемирного Русского Народного Собора верховный муфтий, председатель Духовного правления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что пришло время нашей стране вернуться к исконным ценностям. Его слова привел «Царьград».

В своей речи муфтий указал на прямые доказательства святости русских земель.

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«У кого есть две части света? Весь центр земного шара у нас. Все нам дал Бог. А число мы нагоним. Может, даже больше, чем Китай, будем. Силы есть», — добавил он.

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В заключение Таджуддин отметил, что ни одна из мусульманских стран не присоединилась к западным санкциям.