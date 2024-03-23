Общество 23 марта 2024, 10:12 Верховный муфтий России призвал сплотиться против экстремизма после теракта Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Произошедшее в Подмосковье является чудовищным преступлением, сообщил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы глубоко потрясены известием о чудовищном преступлении, совершенном в торгово-развлекательном центре „Крокус Сити Холл“», — отметил он.

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Он призвал общество сплотиться после произошедшего.

Теракт в здании концертного зала произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по находившимся в Crocus City Hall, стреляя людям в спины. По последним данным, погибли свыше 60 человек, более 100 пострадали.

Линия психологической поддержки после теракта в Crocus City Hall заработала в Москве. Помощь пострадавшим в ходе теракта и их близким оказывают сотрудники НМИЦ психиатрии имени Сербского.

С самого утра 23 марта люди идут в больницы, чтобы сдать кровь для раненных в Crocus City Hall. У Московского областного центра крови еще до открытия собрались десятки людей.