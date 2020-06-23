Верховный лама Тувы умер от коронавируса

«Получил печальное известие — Камбы-лама Республики Тыва, уважаемый башкы Джамбел Лодой, покинул нас навсегда. Для нашей республики это огромная утрата», — говориться в посте в аккаунте главы.

Руководитель региона вспомнил о заслугах ламы и рассказал о пути, который прошел Лодой.

«Еще, будучи школьником, он решил изучать религию, прошёл немалый путь учения. Учился в Бурятии, Санкт-Петербурге, в монастыре Гоманг в Индии», — сказал глава республики. Он также напомнил, что Лодой был избран верховным ламой уже во второй раз.

Верховный лама скончался сегодня в 14 часов в больнице города Кызыла. Ему было 44 года. Лодой был госпитализирован неделю назад. Тогда сообщалось, что верховного ламу ввели в искусственную кому. Кроме COVID-19, у мужчины нашли и другие заболевания.