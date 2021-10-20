Vergе: компания Facebook сменит название на следующей неделе

Компания Facebook на следующей неделе планирует сменить название. Об этом сообщил сайт Verge со ссылкой на источник. Какое именно будет название, не уточняется.

«Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало соцсеть, — говорится в сообщении.

Предполагается, что новое название будет отображать концепцию метавселенной. Где будут большие возможности для людей творческих профессий, для тех, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также для проживающих на территориях, где ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. Скорее всего, о планах будет объявлено на ежегодной конференции, которая состоится 28 октября.

В середине октября российские депутаты решили контролировать алгоритмы социальных сетей. Речь идет о VK, Facebook, Instagram, YouTube и других. Пока законопроект только готовится. Он подразумевает, что ресурсы должны будут обеспечить пользователям возможность отключения автоматически подобранной информации в ленте новостей.