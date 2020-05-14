Вентиляцию перекрыли в квартирах ХМАО из-за COVID-19

В домах, где живут люди с выявленным COVID-19, перекрыли вентиляцию. Остальным запрещено покидать квартиры без острой необходимости. Подобные дополнительные противоэпидемические мероприятия предложил ввести главный санитарный врач Сургутского района.

Помимо этих рекомендаций в документе с подписью главного санитарного врача числится свыше десятка требований. Например, в муниципальных образованиях нужно будет провести тотальную дезинфекцию аллей, пешеходных дорожек, тротуаров и остановочных павильонов. Местным властям нужно будет контролировать предпринимателей, которые сейчас имеют право работать. Бизнесмены обязаны обрабатывать антисептиками все контактные поверхности каждые два часа.

За прошедшие сутки в Сургутском районе инфекцию зафиксировали у 38 человек. А в целом в ХМАО выявлено 926 случаев.