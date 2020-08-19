Представитель Михаила Ефремова приезжал на похороны погибшего в аварии Сергея Захарова в его родное село Кузьминское под Рязанью. Оставленный от имени актера венок на могиле выкинули.

Об этом рассказал в суде свидетель защиты Ефремова Никита Высоцкий. Он не стал уточнять имя человека, который был на похоронах.

«Да, человек был на похоронах, но не под камеры, известность не нужна», — приводит РИА «Новости» слова Высоцкого, который добавил, что венок от Ефремова отправился на мусорку. Ранее СМИ сообщили, что родные принесли на могилу Захарова 14 венков. От Ефремова ничего не было.

Во время заседания Пресненского суда Высоцкий отметил, что Ефремов «талантливый, добрый, верующий — очень хороший человек». Свидетель отметил, что актер «помог огромному количеству людей».

8 июня актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. На своем внедорожнике Jeep пьяный Ефремов на скорости влетел в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика погиб от травм наутро после аварии. Теперь Ефремову грозит 12 лет лишения свободы. Актер третий месяц находится под домашним арестом.

«360» ведет онлайн-трансляцию от здания Пресненского суда Москвы, где продолжается заседание по делу Ефремова.