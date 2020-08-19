Венок от Ефремова на могилу погибшего в ДТП Захарова привез поэт Орлуша

Поэт Орлуша (Андрей Орлов) рассказал, что венок от Михаила Ефремова на могилу курьера Сергея Захарова привез именно он. Похороны уже закончились, и он положил венок «сбоку у решетки».

«Когда мы приехали, похороны уже закончились. Это было маленькое сельское кладбище, люди уже ушли. Мы положили венок сбоку у решетки и постояли у его могилы», — приводит РИА «Новости» слова Орлуши на суде.

Поэт добавил, что на венке была траурная лента с надписью: «От друзей и семьи Михаила Ефремова». Он хотел прочитать свое стихотворение, но решил на поминки не ходить, чтобы не раздражать родственников Захарова. Он поговорил с сельским священником, который передал Ефремову покаянную молитву.

Ранее свидетель защиты Ефремова Никита Высоцкий сообщил, что этот венок выкинули. Тогда он не стал называть имя человека, который отвез венок на кладбище в родном селе Захарова.

Заседание суда по делу о смертельном ДТП продолжили 19 августа после экстренной эвакуации из-за сообщения о минировании.

8 июня пьяный Ефремов на скорости врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика погиб. Актера отправили под домашний арест. Максимальное наказание по его статье — 12 лет лишения свободы.