Венгрия разрешила въезд в страну привитым от коронавируса россиянам

Туристам, которые сделали прививку от коронавируса, не потребуются дополнительные тесты для въезда в Венгрию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы местного МИД Петера Сийярто.

Как заявил министр, такое решение вступит в силу 27 июля. По его мнению, это будет выгодно обеим странам: привитые россияне смогут путешествовать по Венгрии, а местные жители — свободно посещать Россию. Хотя венграм все равно потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест на границе.

Глава МИД выразил надежду, что именно российские путешественники помогут Венгрии восстановить в стране туризм. Эта отрасль сильно пострадала во время пандемии из-за введенных ограничений.

Ранее для посещения Венгрии нужно было предоставить на границе два отрицательных теста на коронавирус. Их необходимо было сделать за пять дней до въезда с разницей в 48 часов. В противном случае все прибывшие в страну должны были отсидеть на двухнедельном карантине.

Посол Италии в России допустил, что в ближайшее время страна может открыть границы для россиян. Пока въезд до сих пор запрещен. Но, по мнению посла, ситуация может измениться уже в сентябре.