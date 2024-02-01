Общество 01 февраля 2024, 15:09 Венедиктова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Суд оштрафовал Венедиктова на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента РИА «Новости»

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Черемушкинский суд оштрафовал бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова* на 45 тысяч рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Журналиста признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Ему выписали административный протокол и назначили штраф за отсутствие плашки «иноагент» в одной из публикаций.

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В начале месяца Венедиктов* подал иск против топ-менеджеров «Газпром-Медиа» из-за закрытия «Эха». Журналист намерен взыскать с них убытки, которые пришлось понести его акционерному обществу ООО «Эмхк» после закрытия радио.

Также суд в Москве оштрафовал главреда газеты «Завтра» Александра Проханова на четыре тысячи рублей. Его признали виновным в размещении информации о Фонде Карнеги** без указания, что организация является иностранным агентом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.