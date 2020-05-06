Венедиктов: в эфире я абсолютно честен

По словам журналиста, в тот момент, когда он что-то говорит или утверждает в эфире — он в это верит.

«В эфире я абсолютно честен. Есть ограничения — но они не журналистские, когда начинают обсуждать детей политиков или актеров, я пытаюсь от этой темы отходить. Если дети не принимают решения, не пользуются своим положением — я ухожу», — признался Венедиктов.

Он добавил, что у него нет политических ограничений в связи с тем, что народ лингвистически распустился. Сегодня зачастую в оборот идут такие слова, как «фашисты», «мразь», а Венедиктов не хочет употреблять подобную лексику и имитировать большинство.