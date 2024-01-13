Общество 13 января 2024, 01:47 Венедиктов подал иск против топ-менеджеров «Газпром-Медиа» из-за закрытия «Эха» РИА «Новости»

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Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* подал иск к топ-менеджерам «Газпром-Медиа» и совету директоров радиостанции в связи с ее закрытием. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск приняли еще в декабре прошлого года. Как заявил сам Венедиктов* изданию, ответчиками выступят четверо нынешних и один бывший член совета директоров радиостанции. Исходя из заявления, журналист намерен взыскать с них убытки, которые пришлось понести его акционерному обществу ООО «Эмхк» после закрытия радио.

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Ранее бывшему журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву** выписали штраф на 45 тысяч рублей, потому что он не поставил маркировку иноагента. Мужчину признали иностранным агентом еще в октябре 2022 года и уже несколько раз привлекали к административной ответственности за отсутствие соответствующей его статусу пометки.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента в России.