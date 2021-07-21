Вендинговые автоматы не прижились в Петербурге

На сайте «Единой карты петербуржца» был проведен опрос о популярности вендинговых автоматов, продающих чипсы, сладости, снеки и воду. Оказалось, что жители Санкт-Петербурга пользуются ими редко, написала газета «Петербургский дневник».

62% опрошенных пользуются вендинговыми машинами редко — только в случае крайней необходимости. А 21% респондентов вообще не знают, что это такое. Регулярно покупают снеки в автоматах только 7% участников опроса, а 25% горожан знают о существовании автоматов, но никогда ими не пользовались.

Среди тех, кто пользуется автоматами, самыми популярными продуктами в них является кофе и чай — эти напитки назвали 56% опрошенных. Следующее место занимают снеки — чипсы, шоколад и подобные продукты покупают в автоматах 11% респондентов. И лишь незначительная часть участников опроса покупают в вендинговых автоматах глазные линзы, мороженое, гигиенические средства и всю остальную продукцию.