Велосипедиста осудят за наезд на ребенка в Челябинске

В Челябинске перед судом предстанет 30-летний мужчина, который сбил на велосипеде мальчика и травмировал его. Об этом сообщил «Царьград».

Велосипедист сбил восьмилетнего ребенка летом 2020 года на улице Богдана Хмельницкого. Свидетели рассказали, что мужчина ехал на большой скорости по тротуару и мальчик угодил под колеса велосипеда. В результате он получил открытый перелом обеих костей голени. С мужчины требуют 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.