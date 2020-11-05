Велосипедист выплатил миллион за сбитого пешехода в Петербурге

В результате обвиняемый выплатил родственникам погибшего компенсацию в один миллион рублей. После этого стороны примирились. Потерпевшие заявили, что их удовлетворяет исход дела.

Инцидент произошел в прошлом году. Велосипедист ехал со скоростью 20 километров в час и врезался в пешехода, когда заезжал на тротуар.