Велосипедист выплатил миллион за сбитого пешехода в Петербурге
Суд закрыл дело велосипедиста, который насмерть сбил человека в прошлом году. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
В результате обвиняемый выплатил родственникам погибшего компенсацию в один миллион рублей. После этого стороны примирились. Потерпевшие заявили, что их удовлетворяет исход дела.
Инцидент произошел в прошлом году. Велосипедист ехал со скоростью 20 километров в час и врезался в пешехода, когда заезжал на тротуар.