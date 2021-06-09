Велосипедист спас от смерти пожилого мужчину в Нефтекамске. У того случился инсульт

Неравнодушный велосипедист в Нефтекамске спас пенсионера, когда у него случился инсульт на улице. Мужчина переходил дорогу, но ему внезапно стало плохо и он упал на обочине. Машины в это время просто проезжали мимо.

Когда на перекрестке оказался велосипедист, он увидел человека, лежащего на земле и сразу поспешил ему на помощь. Этот момент попал на камеры внешнего видеонаблюдения.

Сноха пострадавшего рассказала UTV, что о случившемся семья узнала от знакомого, который тоже проезжал мимо на автомобиле.

«Он увидел, что мой свекр сидит возле дороги, а молодой человек оказывает ему помощь. И он бросил где-то машину, подбежал. В этот момент подъехала скорая. После этого уже позвонил нам, объяснил ситуацию», — сообщила женщина.

По ее словам, врачей сразу вызвал велосипедист. Благодаря этому их родственника смогли спасти. Он два дня провел в реанимации. Но уже скоро его выпишут.

«Надеюсь мы сможем найти этого молодого человека и пожмем ему руку», — добавила она.