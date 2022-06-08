Велосипедист из Оренбургской области выплатит 160 тыс руб автомобилисту на ремонт машины

В Оренбургской области суд взыскал с велосипедиста чуть менее 160 тысяч рублей за порчу автомобиля в результате аварии. Об этом написал сайт 56orb.ru.

По информации правоохранителей, велосипедист пытался «проскочить» на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке, но столкнулся с автомобилем.

Велосипедист отказался добровольно оплачивать ремонт автомобиля, в результате чего потерпевший обратился в суд. После проведения экспертизы и получения доказательств виновника ДТП обязали выплатить истцу 159 079 рублей.