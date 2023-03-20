20 марта 2023, 16:19
Велосеть с навигацией и разметкой обустроят по всему Нижнему Новгороду
Протяженные дорожки с разметкой и навигацией появятся по всему Нижнему Новгороду. Велосеть свяжет все районы города, сообщила «Нижегородская правда».
Благодаря такому обустройству жители города смогут отправляться в многочасовые прогулки по Нижнему Новгороду на велосипеде.
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Велосеть охватит основные туристические маршруты и полюбившиеся горожанам пути. Отмечается, что начало велодорожек расположится в Автозаводском районе.
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