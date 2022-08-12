Осенний велофестиваль пройдет 4 сентября в Москве. Для участия в нем нужно зарегистрироваться онлайн. Об этом сообщило издание Москва.ру со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Темой мероприятия выбрана «Палитра осени». Участникам фестиваля предлагают одеться в яркие осенние цвета и проехать на велосипедах от международного делового центра «Москва-Сити» до ВДНХ — 29 километров. Сбор участников состоится в 12 часов на Пресненской набережной.