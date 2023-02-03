Общество 03 февраля 2023, 15:21 Велодорожки появятся во всех районах Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде во всех районах появятся связанные между собой велодорожки. Об этом сообщил Pravda-nn.ru сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, первая велосипедная дорожка появится на проспекте Ленина в Автозаводском районе. В планах — создать такую сеть, которая позволит беспрепятственно объехать весь город.

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«Я дал поручение МБУ „Нижегородгражданпроект“ проработать планы таких велодорожек в каждом районе города. Они мне их представят, и будем реализовывать», — рассказал Юрий Шалабаев.

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