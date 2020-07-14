Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой

Одна из главных героинь мультипликационных сериалов и мультфильмов «Скуби-Ду» Велма оказалась лесбиянкой. Создатели персонажа рассказали, что никогда не делали из ее сексуальной ориентации тайны — многие фанаты поняли это уже давно.

Об этом рассказало издание BuzzFeed.

Режиссер и сценарист Тони Червоне подтвердил, что Велма действительно лесбиянка.

«Десять лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться. В этом нет никакой новости», — заявил он.

Червоне также отметил, что роман с другим главным героем мультика Шегги ни о чем не говорит. По словам сценариста, было очевидно, что эти отношения не подходят Велме. При этом Червоне добавил, что она встречалась с другой девушкой — Марси Флич, но не уточнил, как эти отношения отражались в картине.

Сценарист Джеймс Ганн рассказал, что также планировал сделать Велму лесбиянкой, однако киностудия не позволила этого. В итоге в фильме остались лишь легкие намеки на ее ориентацию. Более того, по сюжету у девушки даже появился бойфренд.