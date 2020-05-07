Демография и экономические потери. Росстат опубликовал инфографику о Великой Отечественной войне

Согласно последним подсчетам, население СССР в результате войны сократилось на 26,6 миллиона человек.

При этом 8 668 400 бойцов потеряли Вооруженные силы, 13 684 692 человека составили жертвами среди гражданского населения в период оккупации. От бомбежек, болезней и недоедания скончались еще 4 246 908 советских граждан.

Источник фото: Росстат

Материальные потери страны за годы войны оцениваются в 679 миллиардов рублей в ценах 1941 года. Экономика СССР и РСФСР восстановилась до довоенного уровня лишь к 1956 году.

В войну было уничтожено 1710 советских городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень. Немецкие войска разрушили 40 тысяч больниц, 84 тысячи школ и других учебных заведений, 32 тысячи предприятий, свыше четырех тысяч железнодорожных станций. Жилья лишились 25 миллионов человек. За годы войны из страны вывезли 565 тысяч единиц культурных ценностей.

Источник фото: Росстат

Средняя зарплата рабочих и служащих в 1940 году составляла 33,1 рубля, в 1945 году — 43,9 рубля, в 1950-м — 64,2 рубля, в 1955-м — 71,8 рубля (в ценах 1940 года).

При этом килограмм «Краковской» колбасы стоил в 1944 году 23 рубля официально и 600 рублей на рынке, килограмм гречки — 4,3 рубля в магазине и 250 рублей на рынке, литр молока — 2 рубля в магазине и 50 рублей на рынке, килограмм сливочного масла обошелся бы в 25 рублей по карточкам и в 750 рублей у рыночных торговцев.

Впервые Росстат опубликовал статистику по Великой Отечественной войне в 2015 году. Сейчас ведомство ее уточнило и дополнило.