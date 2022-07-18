Великобритания проигнорировала возможность переговоров с ДНР об обмене своего наемника

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания нагнетает ситуацию вокруг смерти своего наемка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС.

Захарова не только отметила нагнетание обстановки, но и игнорирование возможности переговоров с ДНР об обмене.

Британский наемник Пол Ури скончался в плену в ДНР. Глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность. Она также отметила, что наемник не обладал статусом комбатанта, поэтому не мог считаться военнопленным.

Ранее официальный представитель МИД раскритиковала Лиз Трасс за «отсутствие манер» после того, как она захотела пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.