Великий пост у православных начался 2 марта
Как сообщило РИА «Новости», в первую неделю поста будут совершаться ежедневные богослужения. Также будет проведена особая «великопостная» литургия.
Во время поста рыбу можно есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. Нельзя есть мясо, молоко и яйца.
Первую и Страстную седмицы Великого поста надо соблюдать особенно строго. Однако от поста освобождены тяжело больные люди, беременные и кормящие женщины, путешественники и работники, занимающиеся тяжелым физическим трудом.
Великопостные родительские субботы, предназначенные для поминания умерших, назначены на вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.
Последняя неделя поста называется Страстной и посвящена последним дням Иисуса Христа на земле, его беседам с народом и учениками.
Телесная подготовка к Пасхе состоит в отказе от вредных привычек и увеселений и строгом посте. Духовная — в молитвах, духовном чтении и удалении от всего, отвлекающего от Бога.
Диетологи советуют во время поста больше есть бобовых, сои, фруктов и овощей.