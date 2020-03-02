Великий пост у православных начался 2 марта

В понедельник 2 марта начнется самый строгий и долгий из многодневных постов. Великий пост, который будет длиться 40 дней, предшествует празднику Пасхи, который в этом году празднуется 19 апреля.

Как сообщило РИА «Новости», в первую неделю поста будут совершаться ежедневные богослужения. Также будет проведена особая «великопостная» литургия.

Во время поста рыбу можно есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. Нельзя есть мясо, молоко и яйца.

Первую и Страстную седмицы Великого поста надо соблюдать особенно строго. Однако от поста освобождены тяжело больные люди, беременные и кормящие женщины, путешественники и работники, занимающиеся тяжелым физическим трудом.

Великопостные родительские субботы, предназначенные для поминания умерших, назначены на вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

Последняя неделя поста называется Страстной и посвящена последним дням Иисуса Христа на земле, его беседам с народом и учениками.

Телесная подготовка к Пасхе состоит в отказе от вредных привычек и увеселений и строгом посте. Духовная — в молитвах, духовном чтении и удалении от всего, отвлекающего от Бога.

Диетологи советуют во время поста больше есть бобовых, сои, фруктов и овощей.