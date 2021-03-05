«Великая страна»: Жириновский описал судьбу России в случае сохранения СССР

Если бы развала СССР не произошло, то страна бы продолжила существовать в полном территориальном составе. Это государство бы стало великим, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы бы сохранили всю территорию. Нас было бы сейчас 300 миллионов. Была бы наша мощнейшая экономика. Ибо мы были самодостаточными. Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи, все свое. Бахчевые, хлопок, виноград», — рассказал Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам политика, стране бы удалось стать монополистом на рынке нефти и газа. Все природные ресурсы Казахстана, Узбекистана, Туркмении и Азербайджана были бы сосредоточены в одном месте. Также лидер партии отметил, что сохранение СССР помогло бы решить земельную и демографическую проблему.

«Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранились. Тогда, в Советском Союзе, родилось от смешанных браков 22 миллиона детей. Сейчас бы еще 22 родилось. Уже было бы 50 миллионов», — заявил Жириновский.

Он добавил, что в стране не было бы никакого национализма, так как это понятие уничтожили бы смешанные браки.