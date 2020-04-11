Добровольцев для испытания вакцины против коронавируса отобрали в России

Списки 60 добровольцев для клинических испытаний вакцины против коронавируса готовы. Их будет проводить государственный научный центр «Вектор».

Об этом рассказал генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что заявки на участие в разработке вакцины поступают как от жителей Новосибирской области, так и от россиян из других стран.

В том числе есть желающие среди самих разработчиков вакцин, поскольку они уверены в их эффективности и безопасности Ринат Максютов.

В качестве примера он рассказал про участие главного разработчика Ильназа Иматдинова. Планируется, что доклинические испытания вакцины от коронавируса завершатся 22 июля. В таком случае, клинические тесты начнут проводить с 29 июля.

Максютов рассказал, что успехи в разработке вакцины против нового типа коронавирусной инфекции поощряют премиями. Он рассказал, что сотрудники начали получать денежные выплаты с января — именно тогда они стали активно противодействовать вирусу. Директор «Вектора» отметил, что сотрудники получают премии в размере нескольких сотен тысяч рублей.

По состоянию на утро 11 апреля, в России зафиксировали 13 584 случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациентов обнаружили в 82 регионах страны. За все время в стране погибли 106 пациентов, еще 1045 — выздоровели.